Сбер рекомендовал пользователям обновить "Сбербанк онлайн" на Android

"Сбер советует пользователям Android-устройств обновить приложение "Сбербанк онлайн". Сделать это необходимо уже сейчас, потому что в ближайшие дни у клиентов с устаревшими версиями, которые запускались в течение 2022 года, работа приложения будет ограничена. Это версии приложения от 12.14 до 14.6", - уточнили в банке.