В России открыли предзаказ на смартфон Xiaomi 14

Представленный на MWC 2024 флагманский смартфон Xiaomi 14 будут продавать в России по цене от 100 тыс. руб. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

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За эту цену будет предлагаться Xiaomi 14 в модификации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, тогда как версия 12/512 ГБ обойдется уже в 110 тыс. руб. В магазинах ретейлера новинка будет представлена в трех цветах: черном, белом и зеленом.

Отмечается, что при оформлении предзаказа на Xiaomi 14 покупателям подарят смарт-часы Xiaomi Watch S3, а также подписку на онлайн-кинотеатр KION и подписку на МТС Premium на 12 месяцев. Вместе с тем пользователям будет предоставлен подарочный набор из чехла для смартфона, линз и съемной вспышки, а также ремешка для смарт-часов.

«По итогам 2023 года Xiaomi стал лидером в мобильной сети МТС. Бренд имеет широкую пользовательскую базу, и каждый год Xiaomi активно расширяет свой модельный ряд, в том числе во флагманском сегменте, поэтому мы ожидаем, что новинка будет пользоваться традиционно высоким спросом», — отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Xiaomi 14 изначально дебютировал в Китае еще в конце октября 2023 года. Международный вариант смартфона был представлен 25 февраля на выставке MWC 2024 вместе с новой флагманской моделью Xiaomi 14 Ultra. Появится ли эта версия в России, пока не уточняется.