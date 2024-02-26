В Госдуме сообщили о готовности Apple разместить в экосистеме RuStore

«Активность Минцифры связана с появлением iOS-версии RuStore, который может позволить себе финансовые условия, диктуемые Apple. По моей информации, предварительное соглашение с американцами уже достигнуто: этот вариант дает им возможность сохраниться на российском рынке в среднесрочной перспективе», – написал Горелкин в своем Телеграм-канале.