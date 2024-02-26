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В ГД сообщили о готовности Apple разместить в экосистеме магазин RuStore

Минцифры готовится внести на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий запустить в экосистеме Apple российский магазин приложений, заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин.

В Госдуме сообщили о готовности Apple разместить в экосистеме RuStore
© globallookpress.com

«Активность Минцифры связана с появлением iOS-версии RuStore, который может позволить себе финансовые условия, диктуемые Apple. По моей информации, предварительное соглашение с американцами уже достигнуто: этот вариант дает им возможность сохраниться на российском рынке в среднесрочной перспективе», – написал Горелкин в своем Телеграм-канале.

При этом депутат отметил, что сценарий, при котором под очередной пакет санкций попадает российский альтстор, очень даже вероятен.

«Но возможность полноценного запуска веб-приложений в случае блокировки RuStore нам вряд ли вернут. Не грозит ли это куда большими неприятностями для российских пользователей техники Apple? Надеюсь, Минцифры эти риски осознает и предусмотрело соответствующие механизмы защиты в готовящемся законопроекте», – резюмировал он.

Ранее Антон Горелкин заявил, что у Роскомнадзора должна появиться программа распознавания дипфейков.

Наука и техника
Антон Горелкин
Роскомнадзор
Единая Россия
Госдума
Apple