В Госдуме сообщили о готовности Apple разместить в экосистеме RuStore

Минцифры готовится внести на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий запустить в экосистеме Apple российский магазин приложений, заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин.
«Активность Минцифры связана с появлением iOS-версии RuStore, который может позволить себе финансовые условия, диктуемые Apple. По моей информации, предварительное соглашение с американцами уже достигнуто: этот вариант дает им возможность сохраниться на российском рынке в среднесрочной перспективе», – написал Горелкин в своем Телеграм-канале.
При этом депутат отметил, что сценарий, при котором под очередной пакет санкций попадает российский альтстор, очень даже вероятен.
«Но возможность полноценного запуска веб-приложений в случае блокировки RuStore нам вряд ли вернут. Не грозит ли это куда большими неприятностями для российских пользователей техники Apple? Надеюсь, Минцифры эти риски осознает и предусмотрело соответствующие механизмы защиты в готовящемся законопроекте», – резюмировал он.
Ранее Антон Горелкин заявил, что у Роскомнадзора должна появиться программа распознавания дипфейков.