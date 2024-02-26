Apple может выпустить наушники со встроенными камерами

За последние несколько лет Apple рассматривала возможность выпуска ряда новых носимых устройств, включая «умное» кольцо, AR-очки и модернизированные AirPods со встроенными камерами. Об этом в своем новом информационном бюллетене Power On сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

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По словам Гурмана, несколько лет назад команда промышленных дизайнеров Apple представила руководителям отдела здравоохранения компании идею «умного» кольца, ориентированного на функции здоровья и фитнеса. При этом, подчеркнул эксперт, в настоящее время Apple не занимается активной разработкой устройства, которое можно носить на пальце. Гурман предположил, что кольцо может стать более дешевой альтернативой Apple Watch.

Также компания рассматривает возможность создания «менее амбициозной», чем Apple Vision Pro, пары «умных» очков, которые могли бы конкурировать с такими моделями, как Ray-Ban Smart Glasses от Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Echo Frames от Amazon. По словам Гурмана, Apple обсуждала создание очков, которые могли бы стать «заменой AirPods» со встроенными динамиками, камерами, датчиками здоровья и возможностями искусственного интеллекта. Проект находится на стадии «технологического исследования» в подразделении Apple по разработке аппаратного обеспечения, то есть в ближайшее время релиза и даже анонса, скорее всего, ждать не стоит.