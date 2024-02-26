Минцифры обяжет Apple загружать сторонние приложения в РФ

Минцифры России хочет обязать компанию Apple загружать сторонние приложения. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Минцифры планирует в весеннюю сессию Госдумы внести законопроект, который обяжет Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов», — пишет «Коммерсант»Коммерсант» со слов Шадаева.

Он уточнил, что в настоящее время документ находится на доработке.

Речь идет о законопроекте, анонсированном в 2022 году. В то время министр сравнивал его с принятым в Евросоюзе законом о цифровых рынках (DMA). Инициатива оглашалась на фоне удаления из магазинов Apple мобильных приложений российских подсанкционных компаний.

Как пишет газета, под регулирование попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов. Они должны будут предусмотреть установку всех приложений на одинаковых условиях.