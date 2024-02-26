Индия в разы нарастила поставки смартфонов в Россию

"Xiaomi, Samsung, Google, Apple производят в Индии смартфоны как для внутреннего рынка, так и для всего мира. На наш взгляд, это просто один из потоков поставок от указанных выше фирм в нашу страну. Смартфоны же именно от индийских производителей (например Micromax) имеют характеристики на уровне 2014 года, и с современными моделями не могут конкурировать, поэтому вряд ли они возят именно их", - отметил эксперт.