Индия в разы нарастила поставки смартфонов в Россию
Индия за прошлый год увеличила в 16 раз в денежном выражении поставки смартфонов в Россию, пик пришелся на ноябрь.
Как пишет РИА Новости, если объем поставок смартфонов из Индии в Россию в 2022 году оценивался в 6,1 миллиона долларов, то в 2023 году он составил уже 97,3 миллиона долларов, что в 16 раз больше. При этом пик в месячном разрезе пришелся на ноябрь - 27,29 миллиона долларов.
"Xiaomi, Samsung, Google, Apple производят в Индии смартфоны как для внутреннего рынка, так и для всего мира. На наш взгляд, это просто один из потоков поставок от указанных выше фирм в нашу страну. Смартфоны же именно от индийских производителей (например Micromax) имеют характеристики на уровне 2014 года, и с современными моделями не могут конкурировать, поэтому вряд ли они возят именно их", - отметил эксперт.
Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что эксперт заявил об опасности «умных устройств».