Астронавт NASA рассказал, что с нетерпением ждет российского творога на борту МКС

"Нам задают такие вопросы, потому что думают, что мы оказываемся там и жутко скучаем по еде, но это не так. На протяжении шести месяцев мы едим блюда, которые отлично подходят окружающей нас волшебной обстановке. <...> Думаю, я поем лосось и овощи на гриле", - ответил Барратт.