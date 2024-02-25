Разгонный блок "Луны-25" сгорит в атмосфере 26 февраля

Разгонный блок "Фрегат", который в августе вывел на орбиту автоматическую межпланетную станцию "Луна-25", 26 февраля войдет в земную атмосферу. Об этом сообщили в Институте прикладной математики имени М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

"26 февраля 2024 в 18:43:09 по всемирному времени (21:43 мск) предположительно в 400 км к северо-северо-западу от Американского Самоа в южной части Тихого океана ожидается вхождение в атмосферу Земли разгонного блока "Фрегат", который <…> вывел на орбиту КА "Луна-25", - говорится в сообщении.

Публикация сопровождается анимацией движения разгонного блока, которое несколько часов назад запечатлел телескоп в обсерватории института. "Само наблюдение было не из простых - "Фрегат" находился всего в 30 градусах от практически полной Луны", - добавили в ИПМ.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа. После выдачи на аппарат импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты связь с космическим аппаратом прервалась. Он прекратил существование, столкнувшись с поверхностью Луны.