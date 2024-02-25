Xiaomi представила флагманский камерофон Xiaomi 14 Ultra за 150 тысяч рублей

Компания Xiaomi в рамках выставки MWC 2024 в Барселоне представила международные версии своих флагманских смартфонов. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Так, флагманский Xiaomi 14 Ultra с четырьмя 50-мегапиксельными камерами в модификации 16/512 ГБ в Европе оценили в €1499 (около 150,5 тыс. руб.). Смартфон примечателен своими камерами: основным дюймовым датчиком Sony LYT-900 с оптической стабилизацией, ультраширокоугольным модулем и двумя телеобъективами — с 3,2-кратным приближением и перископическим с 5-кратным зумом.

Судя по всему, смартфон ничем не отличается от китайской версии, представленной 22 февраля. Однако, как заметил главный редактор Moibltelefon Евгений Макаров, во время презентации глобальной версии была указана емкость аккумулятора в 5000 мАч, тогда как в китайском Xiaomi 14 Ultra установлена батарея на 5300 мАч. Ошибка это или действительно две версии имеют отличия, пока неясно.

Также был представлен базовый Xiaomi 14. Версия с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ стоит в Европе €999 (около 100,3 тыс. руб.). Смартфон оснащен 6,38-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью 3000 нит, а также чипом Snapdragon 8 Gen 3.