Ученые обнаружили новые луны у Урана и Нептуна

В Солнечной системе появилось несколько новых лунных объектов. Это 28-я луна Урана, вероятно, самая маленькая, а также два новых спутника Нептуна – 15-й и 16-й по счету. Об открытиях объявил Центр малых планет Международного астрономического союза, сообщает Carnegie Science.

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«Три недавно открытых спутника — самые тусклые, когда-либо обнаруженные вокруг этих двух ледяных планет-гигантов с помощью наземных телескопов», — объяснил астроном Скотт С. Шеппард.

По его словам, для обнаружения столь слабых объектов потребовалась специальная обработка изображений.

Открытый спутник Урана всего 8 километров в длину, это, скорее всего, самая маленькая из лун Урана. Она обращается вокруг планеты за 680 дней. Научное название нового спутника S/2023 U1, но затем он будет назван в честь персонажа шекспировской пьесы, в соответствии с традицией наименования внешних спутников Урана.

Также открыты две новые луны Нептуна (всего их теперь 16). Более яркая имеет обозначение S/2002 N5, ее размер составляет около 23 километров, а оборот вокруг ледяного гиганта занимает почти 9 лет. Более слабый спутник Нептуна S/2021 N1 имеет длину около 14 километров и орбиту в 27 лет. Обе луны получат постоянные имена из списка 50 нереид Древней Греции.

Для обнаружения трех новых лун потребовалось сделать десятки снимков с пятиминутной выдержкой в течение нескольких ночей. Затем фотографии были сложены с учетом погрешности на смещение планет.