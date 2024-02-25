Ученые заявили, что активная область на Солнце  угрожает Земле

Солнечное пятно (активная область 3590) размером в три Земли нацелилось на нашу планету. Радиационная угроза сохраняется до четверга. Об этом сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии.

Активная область солнечных пятен уже вызвала три вспышки высшего балла X. Сейчас она вышла на линию Солнце — Земля, откуда сможет максимально влиять на планету.

Размер центрального пятна составляет около 40 тысяч км. Это в три раза больше, чем диаметр Земли. Полный же размер активной области превышает размер Юпитера.

В настоящее время процессы в активном центре находятся под наблюдением наземных и космических средств и активно анализируются.

«Полностью угроза для Земли из данного центра будет снята только в четверг-пятницу», — сообщают ученые

Пока ни одна из трех вспышек уровня X не выбросила облака в сторону Земли. Ученые предполагают, что активная область ранее произвела несколько вспышек на обратной стороне Солнца и уже избавилась от избытка массы

Именно по этой причине три прошедших взрыва «прогремели вхолостую».

«В этой связи есть надежда, что даже исключительно крупные новые взрывы напротив Земли не приведут к серьезным последствиям, так как в центре отсутствуют запасы плазмы для ударного воздействия», — констатируют астрономы.