Как и почему ученые на Земле делятся добытым лунным грунтом

Сорок два года назад, 25 февраля 1972 года, возвращаемая ступень автоматической станции "Луна-20" доставила на Землю образцы лунного грунта, впервые взятые в труднодоступном материковом районе Луны.

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"Луна-20" была запущена с космодрома Байконур 14 февраля, переведена на орбиту Луны, а 21 февраля мягко прилунилась на поверхность между Морем Изобилия и Морем Кризисов. Это была первая посадка в местности со столь сложным горным рельефом.

После прилунения были проверены бортовые системы и определено положение станции на лунной поверхности. С помощью телефотометрического устройства станции на Землю передавались изображения лунной поверхности, по которым было выбрано место взятия образцов лунной породы.

Устройство для забора грунта специалисты ранее уже проверили ранее на станции "Луна-16". По команде с Земли начались операции по бурению. Из-за сопротивляемости породы бур трижды пришлось останавливать во избежание перегрева. В конце концов он достиг глубины 25 см. Взятые образцы с помощью манипулятора были помещены в герметичный контейнер возвращаемого аппарата.

23 февраля взлетная ступень стартовала с поверхности Луны, а через двое суток возвращаемый аппарат приземлился в заданном районе в 40 километрах северо-западнее города Джезказган. Вес доставленной колонки реголита составил 55 граммов.

Это была вторая "посылка", привезенная с Луны на отечественном автоматическом аппарате. Доставленный на Землю лунный грунт был передан для научных исследований в Академию наук СССР. И, как подчеркивали специалисты, именно доставка образцов породы из горной местности имела очень большое значение для лунной геологии и построения теории эволюции Луны.

Где в нашей стране хранится лунный реголит? Для начала напомним: первые образцы лунного реголита собрали и доставили землянам американские астронавты миссий "Аполлон-11" и "Аполлон-12" в 1969 году. Так, "Аполлон-11" привез 21,7 кг. А всего "Аполлоны" "спустили" с Луны 382 кг бесценных камней.

В сентября 1970 года 101 г реголита доставил на Землю возвращаемый аппарат станции "Луна-16". И это был первый случай, когда лунные камни из космоса привез робот, а не человек. А всего в 1970-1976 годах "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" добыли 326 граммов с поверхности Селены.

В России крупнейшее хранилище внеземного вещества - в Институте геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени В.И. Вернадского РАН. Именно здесь когда-то была создана установка для изучения физико-химических свойств образцов лунного грунта, доставленных на Землю в 1970-1976 гг. советскими автоматическими станциями серии "Луна". Советский Союз охотно делился добытым веществом с учеными США, Франции и Великобритании. Взамен наши ученые получили около 30 г лунного грунта, привезенного экипажами "Аполлонов".

Об одном из таких обменов 14 апреля 1972 года написала газета "Правда". Информация так и называлась - "Обмен лунным грунтом". В ней говорилось: "Президиум Академии наук СССР посетили представители НАСА. Состоялась передача образцов лунного грунта из числа доставленных на Землю советской автоматической станцией "Луна-20". Одновременно советским ученым был передан образец лунного грунта, полученного экипажем американского корабля "Аполлон-15".

Кстати, недавно китайская станция "Чанъэ-5" доставила на Землю полтора килограмма замороженного лунного грунта. Вот что рассказал в интервью "РГ" академик Лев Зеленый:

- Китайские коллеги на самом высоком уровне передали нам образцы этого грунта. Сейчас он анализируется в лаборатории Института геохимии и аналитической химии имени В.И.

Вернадского. Мы тоже недавно передали китайским коллегам образцы реголита с места посадки "Луны-16". Когда его исследовали, то поняли, что возраст Луны очень близок к возрасту Земли: тоже приблизительно четыре с половиной миллиарда лет. То есть Луна и Земля образовались по времени близко друг от друга. Так что сравнение тех образов и современных очень интересно.