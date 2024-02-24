В Солнечной системе нашли три новые луны

Уран приветствует своего первого нового соседа за последние 20 лет. Эта крошечная луна, замеченная 4 ноября 2023 года, имеет всего 8 километров в диаметре и неторопливо обращается вокруг своего гигантского друга за 680 дней. В настоящее время она носит имя S/2023 U1, пока ей не будет присвоено более причудливое прозвище.

К уже существующей свите Нептуна присоединились две новые луны. Самая яркая из них, S/2002 N5, простирается на 23 км и завершает свой оборот вокруг далекой планеты примерно за девять лет. Путешествие этой луны началось много лет назад: впервые ее заметили вблизи Нептуна в 2003 году, но потеряли из виду до того, как ее путь удалось подтвердить. К счастью, благодаря специальным наблюдениям в 2021, 2022 и ноябре 2023 года ее орбита была окончательно уточнена. Другой новообретенный спутник Нептуна, S/2021 N1, носит титул самой тусклой луны, когда-либо обнаруженной с помощью наземных телескопов. Имея ширину всего 14 километров, она завершает свою длинную орбиту вокруг Нептуна каждые 27 лет. Для наблюдения за этим тусклым объектом потребовались исключительные условия наблюдения на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории и 8-метровом телескопе обсерватории Gemini.