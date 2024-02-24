Американский модуль Odysseus перевернулся при посадке на Луну

Частный посадочный модуль Nova-C Odysseus («Одиссей») американской компании Intuitive Machines перевернулся при посадке на Луну 22 февраля. Однако аппарат сохранил работоспособность, а его ключевые системы не пострадали, сообщает портал Space.com со ссылкой на генерального директора Intuitive Machines Стива Альтемуса.

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По словам Альтемуса, перед прилунением операторы «Одиссея» поняли, что лазерные дальномеры модуля не работают должным образом. Поэтому специалисты использовали альтернативный путь для получения данных о высоте и скорости, введя в эксплуатацию экспериментальный инструмент NASA под названием «Навигационный доплеровский лидар для точного измерения скорости и расстояния» (NDL).

Команда отложила запланированное приземление на два часа, что потребовало загрузки исправленного программного обеспечения на «Одиссей».

Во время спуска аппарат должен был двигаться со скоростью около 3,2 километра в час строго перпендикулярно поверхности Луны. Но данные показали, что «Одиссей» летел к поверхности в три раза быстрее (10 км/ч) ожидаемого, смещаясь в сторону со скоростью 3,2 км/ч.

Стив Альтемус предположил, что модуль при спуске по нестандартной траектории мог зацепиться одной из своих посадочных опор за расщелину или другой участок лунной поверхности. В результате «Одиссей», вероятно, сломал шасси и опрокинулся.

«Одиссей» прилунился в пределах мили или двух от целевой зоны приземления — участка возле кратера под названием Малаперт А.