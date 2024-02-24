Новые космические аппараты КНР получили романтичные названия

Китайский пилотируемый космический корабль нового поколения назвали «Мэнчжоу» («Челн мечты»), а посадочный лунный модуль — «Ланьюэ» («Объять Луну»). Об этом сообщают разработчики аппаратов, передает РИА Новости.

Сейчас аппараты для китайской пилотируемой миссии по исследованию Луны находятся на стадии разработки прототипа. Недавно им были даны названия «Мэнчжоу» и «Ланьюэ». Они «воплощают в себе космическую мечту китайского народа» и открывают новую эру в исследовании Луны.

Корабль «Мэнчжоу» заменит используемые сейчас «Шэньчжоу» для доставки космонавтов на китайскую орбитальную станцию «Тяньгун». Аппараты модификации «Мэнчжоу-Y» будут совершать полеты на Луну.

Название посадочного модуля «Ланьюэ» («Объять Луну») также отсылает к стихотворению Мао Цзэдуна. Он написал его в 1965 году.