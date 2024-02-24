Роскосмос сообщил, что орбиту МКС подняли на 3 км

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована перед пересменкой пилотируемых кораблей "Союз", которая планируется весной. Об этом сообщили в Роскосмосе .

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25" и приземления "Союза МС-24", запланированных на весну 2024 года", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,04 км и составила 418,72 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-26". Они были включены в 03:21 мск и проработали 1 053,12 секунды.