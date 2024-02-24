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Маск заявил о расистском программировании в Google из-за ошибок нейросети

Американский миллиардер Илон Маск заявил о «безумном расистском» программировании в американской компании Google из-за казуса с её нейросетью Gemini. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск заявил о расистском программировании в Google из-за ошибок нейросети
© ТАСС

«Рад, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех», — говорится в сообщении.

Осенью Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит.

Наука и техника
Илон Маск