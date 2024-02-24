Маск заявил о расистском программировании в Google из-за ошибок нейросети
Американский миллиардер Илон Маск заявил о «безумном расистском» программировании в американской компании Google из-за казуса с её нейросетью Gemini. Об этом он написал в социальной сети X.
«Рад, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех», — говорится в сообщении.
Осенью Маск назвал фальшивыми обвинения некоторых СМИ в том, что он антисемит.