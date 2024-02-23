Xiaomi показала беспроводную зарядку на 80 Вт с поддержкой iPhone и Samsung

Компания Xiaomi представила новую беспроводную зарядку для смартфонов мощностью 80 Вт и бесшумной системой охлаждения. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Зарядка под названием Xiaomi 80W Lift-Type Air-Cooled Wireless Charger совместима как со смартфонами Xiaomi, так и устройствами других брендов, поддерживающих стандарт беспроводной зарядки QI.

Мощность зарядки устройства зависит от модели смартфона. Так, для iPhone она составляет 7,5 Вт, а для Samsung и других брендов - 10 Вт. Среди совместимых смартфонов значатся флагманские модели Xiaomi Mi 9 и выше, Redmi K60, iPhone 8 и выше, а также Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S7 Edge и более актуальные устройства.

Беспроводная зарядка получила двойную катушку, которая способна заполнить аккумулятор нового Xiaomi 14 Ultra емкостью 5300 мАч за 49 минут. В комплекте с зарядным устройством идут адаптер на 120 Вт и кабель Type-C на 6 ампер. Для того чтобы зарядный блок не перегревался, он оснащен системой воздушного охлаждения с низким уровнем шума.