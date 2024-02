Палеонтологи нашли «китайского дракона» возрастом 250 млн лет

Международная группа палеонтологов из Китая, США и Европы обнаружила окаменевшие останки диноцефалозавра — морского ящера с очень длинной шеей, жившего около 250 млн лет назад. Своим змееподобным видом доисторический монстр напоминал восточного дракона. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh (EESTRSE).