Microsoft избавит Windows от постоянных перезагрузок после обновления

Компания Microsoft тестирует новый метод обновления операционной системы Windows 11, который позволит внедрять исправления без необходимости перезагружать компьютер. Об этом сообщает портал Windows Central.

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Новая технология обновления называется Hotpatching или «горячие патчи». Ранее такой метод обновления внедрили для Windows Server и Xbox, однако теперь нововведение было обнаружено в последней версии Windows 11, доступной для разработчиков.

Отмечается, что технология будет применяться только для ежемесячных патчей безопасности. Судя по всему, обновления операционной системы с новыми функциями будут работать как и прежде. Также «горячие патчи» потребуют периодической перезагрузки системы раз в несколько месяцев, например, четыре раза в год.