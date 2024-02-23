На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка

Самый большой по силе в этом солнечном цикле взрыв был зафиксирован на Солнце космическими мониторами этой ночью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там пояснили, что солнечный цикл длится около 12 лет, в течение этого времени солнечная активность может ослабевать или усиливаться. Максимум нынешнего цикла, по составленным ранее прогнозам, должен наступить в 2024-2025 годах.

«Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около 1 киловатта на квадратный километр, что всего в 2-3 раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории», — говорится в сообщении. Ученые указали, что эта вспышка — наиболее крупная с 2017 года, когда на пике были последние мощные события предыдущего цикла активности.

Как пояснили в лаборатории, сейчас на Солнце зафиксирован один из самых сильных за последние два солнечных цикла всплесков активности. Новая вспышка стала уже третьей, высшего балла X, менее чем за сутки.