РКН сообщил об утечке 500 млн записей о россиянах из-за крупного инцидента

С начала 2024 года в сеть было загружено более 510 миллионов записей о россиянах. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что 500 миллионов из них — это одна утечка.

«Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] — это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», — рассказал Вагнер ТАСС.

Этим крупным инцидентом компрометации данных в 2024 году покрылся почти весь объем прошлого года, добавил замглавы. Остальные 10 миллионов были скомпрометированы в результате 18 утечек.