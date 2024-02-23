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Американский модуль Nova-C совершил посадку на поверхность Луны

Американский посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines совершил посадку на лунную поверхность.Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Модуль Nova-C совершил посадку на лунную поверхность
© РИА Новости

Прилунение произошло в 02:23 мск.

После посадки команде специалистов понадобилось порядка 10-15 минут, чтобы установить связь с аппаратом.

"Мы на поверхности и передаем сигнал. Добро пожаловать на Луну", - сказал в ходе трансляции глава Intuitive Maсhines Стив Алтемус.

Посадочный модуль Nova-C размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны был доставлен ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX.

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Это вторая попытка NASA отправить посадочный модуль на Луну с начала года. 8 января американская компания United Launch Alliance запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя возникла неисправность.

Специалисты установили, что произошел сбой в работе двигателя и возникла утечка топлива, которые не оставили шансов совершить мягкую посадку на Луну. Спустя 10 суток аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.

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