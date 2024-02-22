ИИ в браузере от Google поможет в написании текстов
Google внедрил экспериментальную функцию искусственного интеллекта (ИИ) в свой браузер Chrome M122. Новый инструмент называется «Help me write», потому что он буквально помогает создавать предложения или даже полные абзацы по короткому запросу.
Google утверждает, что инструмент использует свои модели Gemini для понимания контекста веб-страницы, на которой вы находитесь, чтобы генерировать соответствующие предложения. Если вы, например, находитесь на странице обзора, инструмент может предложить вам предложение, написанное как обзор, а не как рекламный текст. Инструмент способен создавать качественные описания с короткого запроса.
Для активации необходимо зайти в настройки в трехточечном выпадающем меню Chrome. Там можно найти страницу Experimental AI, где можно активировать «Help me write». Чтобы использовать функцию, выделите текст, который вы хотите переписать, и затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вызвать окно. Обратите внимание, что на данный момент он доступен только для браузера Chrome на Mac и Windows PC в США и может понимать запросы и предлагать решения только на английском языке.