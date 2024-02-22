Неизвестное сооружение найдено в монастыре правнучки Карла Великого

В Германии археологи из Баварского государственного управления по охране памятников провели изыскания на острове Фрауэнхимзее и обнаружили остатки религиозного крестообразного сооружения романского типа, которое не упоминается ни в одном из известных письменных источников.

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Об открытии рассказывает Heritage Daily. Оно было сделано на втором по величине из трех островов Кимзее. Исследователи обнаружили сооружение, которое, по их мнению, имело важное религиозное значение. Его диаметр составляет 19 метров, руины покоятся на глубине от одного метра под поверхностью земли и глубже. Ученые использовали георадар, который помог без традиционных раскопок составить план здания. Оказалось, что оно было восьмиугольным, возведенным в форме креста.

Исследователи считают, что это было центральное здание, скорее всего, монастыря, возведенного в честь блаженной Ирмгарды, дочери короля Людовика Немецкого и правнучки Карла Великого. В 1929 году она была официально беатифицирована Папой Римским Пием XI, а в 2003 году прошла праздничная церемония обретения и воссоединения ее мощей.

Известно, что в середине девятого века нашей эры Ирмгарда была назначена первой настоятельницей аббатства Фрауэнверт. Она восстановила пришедшие в упадок помещения и основала женский бенедиктинский монастырь. В силу своего царского происхождения Ирмгарда имела право носить на голове тонкий золотой обруч, аналог царской короны. На картинах и фресках с ее изображением этот обруч нередко присутствует.

Ирмгарда умерла в 866 году, и после смерти верующие начали ее почитать как святую. А в 1004 году ее главный реликварий был перенесен в аббатство Сион. Примечательно, что найденное здание находится среди руин давно разрушенной церкви Сен-Мартен. Вероятно, оно было частью легендарного монастыря. Однако его описание не встречалось ученым в исторических текстах и на картах.