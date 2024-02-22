Открыта самая маленькая звезда Вселенной

Международная группа астрономов обнаружила самую маленькую известную на сегодняшний день звезду, которая по своим размерам уступает даже Сатурну. Также установлено, что эта звезда имеет чуть более крупного соседа.

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Статья исследователей опубликована в журнале Nature Astronomy, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Известно, что самыми маленькими звездами являются так называемые горячие субкарлики. Последние исследования показали, что они полностью сжигают гелий в своих ядрах, сжимаясь до минимального размера.

В рамках нового исследования группа астрономов обнаружила самый маленький в истории наблюдений горячий субкарлик. Эта звезда оказалась частью необычной двойной системы, получившей обозначение J0526. Она расположена примерно в 2760 световых годах от Земли. В этой системе присутствуют два компаньона: более крупный по размерам белый карлик, получивший название J0526A, и горячий субкарлик J0526B. Последний и признан теперь самой маленькой звездой, известной науке.

По своим размерам эта звезда всего в семь раз превосходит Землю, а это значит, что она меньше Сатурна. Температура на ее поверхности составляет около 2226 градусов Цельсия. Она вращается вокруг более крупной звезды примерно каждые 20 минут, и это самая короткая известная двойная звездная орбита.

Да и сама система оказалась необычной. Во-первых, из-за уникальных характеристик более крупный белый карлик оказалось невозможно увидеть напрямую даже при помощи приборов, установленных на борту космических телескопов. Его существование было идентифицировано по деформации орбиты меньшей звезды, указавшей на влияние на нее внешних приливных сил.

Во-вторых, открытие J0526B бросает вызов теориям, связанным с изучением размеров и природы звезд. Оно предполагает, что в космосе могут присутствовать звезды гораздо меньшего размера, чем считалось до сих пор. Причем такие звезды могут обладать характеристиками и свойствами, пока еще неизвестными нам.