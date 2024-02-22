Люди в Южной Африке носили обувь 70 тыс. лет назад

На побережье Южной Африке найдены следы подошвы обуви возрастом около 70000 лет.

© runews24.ru

Исследователи из Университета Нельсона Манделы в Южной Африке выяснили, что уже 70 000 –130 000 лет назад люди, обитающие на южноафриканском побережье носили обувь.

К такому выводу ученые пришли, изучив отпечатки окаменелых следов. Отличие находки заключалось в том, что это были следы не босых ног, а подошвы обуви.

Сравнив эти следы с теми, что оставляют жители племени сан, обитающего в пустыне Калахари, которые носят примитивные сандали, ученые были поражены.

Вероятно, предки ныне живущих аборигенов носили очень похожую обувь.

Эксперты пришли к выводу, что защита для ног была важным ключом к выживанию обитателей побережья, поскольку там очень много острых камней, об которые можно поранить ноги. Кроме этого, обувь была важна и во время климатических изменений. Исследование опубликовано в журнале Ichnos.

Ранее сообщалось, что на пляже в Марокко были найдены следы босых ног возрастом 90 000 лет.