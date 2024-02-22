Ученые объяснили отсутствие магнитной бури после вспышки на Солнце
Вспышка максимального класса произошла на Солнце. Ученые пытаются понять, как это отразится на самочувствии метеозависимых людей, передает «МИР 24».
По словам специалистов, магнитных бурь вспышка не вызвала. Они считают, что она произошла на обратной стороне солнечного диска, и Земле последствия не угрожают. Но исключено, что ситуация может измениться.
Последняя сильная магнитная буря была в начале ноября. Длилась она 12 часов и вызвала полярные сияния по всей России.