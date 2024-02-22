Создан кардиостимулятор в 100 раз тоньше человеческого волоса

Команда исследователей из Чикагского университета разработали ультратонкий кардиостимулятор. Это устройство позволит регулировать работу сердечно-сосудистой или нервной системы организма.

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В настоящее время кардиостимуляторами пользуются миллионы людей. Новое устройство, по словам ученых, будет более компактным и удобным и также более надежным.

Кардиостимулятор работает под воздействием света. Это позволяет избавиться от подвижных частей или проводов, которые могут выйти из строя.

Устройство состоит из двух слоев кремниевого материала. Они реагируют на свет, создавая электрический заряд. В верхнем слое присутствует множество крошечных отверстий (нанопор), которые концентрируют электричество и не позволяют ему распространяться.

Миниатюрную гибкую мембрану можно ввести в организм через крошечный разрез. Вместо батареи предусмотрено оптоволокно.

Толщина мембраны составляет всего 1 микрометр – в 100 раз тоньше человеческого волоса. Площадь – несколько квадратных сантиметров. Вес – менее 1/50 грамма (современные кардиостимуляторы весят не менее пяти граммов).

«Чем легче устройство, тем оно, как правило, удобнее для пациентов», – пояснили разработчики.

Интересно, что после окончания срока службы устройство растворяется в организме, образуя нетоксичные соединения. Это позволяет избежать дополнительной операции по его удалению.

Ученые провели первые испытания устройства на свином сердце. В будущем разработку планируют адаптировать для людей, сообщает Nature.