Blue Origin приготовилась к приобретению ULA

Компания Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса стала претендентом на приобретение United Launch Alliance (ULA), крупнейшего американского провайдера запусков, что знаменует собой значительные изменения в конкурентной борьбе. Хотя официально сделка не подтверждена, источники, близкие к ней, ожидают объявления о ней в течение ближайших нескольких месяцев.

ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, столкнулось с растущим давлением со стороны более дешевой и надежной ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Компания стремится сократить расходы и оптимизировать операции, в том числе закрывая пусковые площадки и сокращая штат сотрудников.

Безос подстегнул спекуляции, недавно продав акции Amazon на миллиарды долларов, что, возможно, позволит привлечь средства для сделки. Эксперты оценивают стоимость ULA примерно в 2 3 миллиарда долларов.

Если сделка будет завершена, это приобретение приведет к консолидации американского рынка запусков, что может повлиять на конкуренцию и ценообразование. SpaceX может столкнуться с более грозным конкурентом, что может принести пользу космической отрасли в целом за счет роста инноваций и снижения стоимости запусков.