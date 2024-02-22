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Столб плазмы высотой 200 тысяч км заметили на южном полюсе Солнца

На южном полюсе Солнца заметили гигантский столб плазмы. Ученые отметили, что в этой области извержения происходят крайне редко. Это явление стало еще одним свидетельством того, что Солнце приближается к пику своей активности.

На южном полюсе Солнца заметили гигантский столб плазмы
© Eduardo Schaberger Poupeau

Солнечная вспышка возникла из пятна на поверхности звезды. Возникший при этом столб плазмы достигал высоты в 200 тысяч км – примерно в 15 раз больше Земли.

После этого плазма оторвалась от Солнца и устремилась в космос в виде гигантского облака, известного как корональный выброс (СМЕ). Астрофотографы сумели запечатлеть столб до того, как он вырвался в окружающее пространство. Они также установили, что выброс не задел Землю и другие планеты Солнечной системы.

Согласно наблюдениям, почти все солнечные вспышки происходят на экваторе Солнца или вокруг него. Они практически никогда не возникают на полюсах. В этих регионах магнитное поле обычно слишком сильно и подавляет образование пятен, испускающих вспышки.

На Солнце произошла сильная вспышка

Необычное извержение могло быть связано с так называемой нитью поляной короны – петлей магнетизма, которая вращается вокруг магнитных полюсов Солнца. Такие явления становятся более частыми во время солнечных максимумов. Солнце следует 11-летним циклам подъемов и спадов и в настоящее время находится на пути к новому пику. Ученые полагают, что он наступит даже раньше, чем предполагалось, сообщает SpaceWeather.

Ранее сообщалось, что на поверхности Солнца заметили группу гигантских пятен. Их общая протяженность достигала 150 тысяч км.

Наука и техника