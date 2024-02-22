На южном полюсе Солнца заметили гигантский столб плазмы. Ученые отметили, что в этой области извержения происходят крайне редко. Это явление стало еще одним свидетельством того, что Солнце приближается к пику своей активности.

© Eduardo Schaberger Poupeau

Солнечная вспышка возникла из пятна на поверхности звезды. Возникший при этом столб плазмы достигал высоты в 200 тысяч км – примерно в 15 раз больше Земли.

После этого плазма оторвалась от Солнца и устремилась в космос в виде гигантского облака, известного как корональный выброс (СМЕ). Астрофотографы сумели запечатлеть столб до того, как он вырвался в окружающее пространство. Они также установили, что выброс не задел Землю и другие планеты Солнечной системы.

Согласно наблюдениям, почти все солнечные вспышки происходят на экваторе Солнца или вокруг него. Они практически никогда не возникают на полюсах. В этих регионах магнитное поле обычно слишком сильно и подавляет образование пятен, испускающих вспышки.

Необычное извержение могло быть связано с так называемой нитью поляной короны – петлей магнетизма, которая вращается вокруг магнитных полюсов Солнца. Такие явления становятся более частыми во время солнечных максимумов. Солнце следует 11-летним циклам подъемов и спадов и в настоящее время находится на пути к новому пику. Ученые полагают, что он наступит даже раньше, чем предполагалось, сообщает SpaceWeather.