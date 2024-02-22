В Японии обнаружили морских существ, похожих на панд

Морских существ, похожих на панд, обнаружили в японских водах. Это морские асцидии – беспозвоночные, ведущие «сидячий» образ жизни. Они прикрепляются к твердой основе и фильтруют питательные вещества из проходящих мимо потоков.

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Новый вид обладает черно-белыми элементами, похожими на окрас морды панд. Белые части являются венами, но внешне выглядят как кости. Черные части, напоминающие глаза и нос, еще не до конца изучены.

Беспозвоночные обитают в окрестностях озера Кумедзима. Вид долгое время оставался не изучен учеными. Только 1 февраля специалисты описали его и присвоили научное название Clavelina ossipandae.

«Панда»-асцидия отличается небольшим размером – всего около 2 см. Ученые намерены продолжить ее исследование, сообщает портал TVM News.