Ученые выяснили, как звезды устраивают на Земле климатические катаклизмы

Американские ученые из Института планетологии в штате Аризона выяснили, что некоторые резкие перепады климата в истории Земли были вызваны влиянием соседних звезд, сближавшихся с нашей системой. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

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Специалисты смоделировали взаимодействие Солнца при сближении с другими светилами в ходе вращения вокруг центра галактики Млечный Путь.

Примерно раз в миллион лет Солнце приближается к соседней звезде на расстояние в 50 тыс. астрономических единиц или а.е. (одна а.е. — 150 млн километров). А каждые 20 млн лет Солнце проходит мимо звезды, расположенной в 20 тыс. а.е., что сравнительно близко по космическим меркам.

Гравитационное воздействие других звезд во время подобных встреч нарушает орбиты крупных планет в Солнечной системе, а те, в свою очередь, заставляют Земли немного изменить траекторию движения вокруг Солнца.

Подобные гравитационные возмущения могут объяснить древние климатические колебания. Например, 56 млн лет на нашей планете наступил так называемый палеоцен-эоценовый температурный максимум, во время которого средние температуры поднялись на 5-8°С.

Последнее подобное событие случилось около 3 млн лет назад.

Ученые отметили, что влияние других звезд, по всей видимости, оказало серьезное влияние на эволюцию планет Солнечной системы, включая Землю.