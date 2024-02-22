Apple добавила постквантовую защиту переписок в iMessage
На этой неделе Apple представила новый криптографический протокол PQ3, предназначенный для защиты переписок в iMessage от будущих атак с помощью квантовых компьютеров.
Яблочный техногигант чётко разделяет уровни защиты мессенджеров. Всего таких уровней, по словам корпорации, четыре:
- level 0 — приложения, не реализующие сквозное шифрование по умолчанию;
- level 1 — есть сквозное шифрование по умолчанию, но используется исключительно стандартная криптография;
- level 2 — эти приложения реализуют постквантовую защиту при изначальной установке ключа шифрования;
- level 3 — реализуют постквантовую защиту как при установке ключа, так и при обмене сообщениями.
Например, мессенджер Signal, который принято считать защищённым, недавно достиг level 2. Кстати, разработчики на днях начали тестировать в публичной бетке юзернеймы, за которыми можно прятать номера телефонов.
Как отметили в Apple, iMessage станет единственным мессенджером, минимизирующим число сообщений, которые злоумышленник может расшифровать с помощью одного ключа. Таким образом, постквантовые ключи в iMessage будут меняться на постоянной основе.
Купертиновцы также заявили, что принцип работы протокола PQ3 подразумевает комбинирование постквантовых алгоритмов с классической криптографией Elliptic Curve.
В итоге атакующему понадобится справиться не только со стандартной, но и с постквантовой криптографией, чтобы получить доступ к перепискам пользователя.
PQ3 в настоящее время тестируется в бета-версиях iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 и watchOS 10.4.
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