Лунный лендер Odysseus успешно вышел на орбиту Луны

Лунный лендер (посадочный модуль) Odysseus успешно вышел на орбиту Луны, миссия IM-1 проходит штатно. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика аппарата Intuitive Machines.

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В пресс-службе пояснили, что Odysseus завершил необходимое для выхода на лунную орбиту плановое включение основного двигателя на 408 секунд и сейчас находится на 92-километровой круговой орбите Луны.

В Intuitive Machines заметили, что аппарат был разработан по контракту с НАСА. Сумма сделки составила $118 млн. В настоящее время, добавили они, лендер работает штатно.

По данным газеты, Odysseus может стать первым американским модулем, совершившим посадку на Луну за более чем 50 лет. В его задачи входит, в частности, доставка на поверхность спутника Земли шести научно-технических грузов.

Автор статьи напомнил, что в начале 2024 года коммерческая космическая компания Astrobotic предприняла неудачную попытку достичь Луны: у ее космического корабля возникла проблема с двигателем, что привело к утечке топлива.