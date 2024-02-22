Анонсирован бюджетный смартфон Huawei Enjoy 70z

Гаджет предложит покупателям за такую стоимость 6,75-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600 х 720 пикселей. Также он получит огромный аккумулятор ёмкостью 6000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 22,5 Вт.

Ещё смартфон оснащён сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп. Что касается фронтальной, то она обладает модулем на 8 Мп. Ко всему прочему, в Huawei Enjoy 70z есть боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB-C и NFC.