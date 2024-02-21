Apple обещает, что батареи iPhone 15 прослужат вдвое дольше

Apple изменила свои ожидания относительно времени автономной работы iPhone 15. Теперь компания из Купертино утверждает, что циклы зарядки будут вдвое больше, чем прогнозировалось ранее.

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Apple сообщила, что количество циклов, в течение которых все модели iPhone 15 способны сохранять 80% заряда, составляет 1000 полных циклов зарядки. Ранее эта цифра составляла лишь 500 циклов. Увеличение срока службы батареи связано с постоянным обновлением компанией компонентов батареи и систем управления питанием на протяжении многих лет.

Изменение срока службы аккумулятора касается только iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Старые модели iPhone могут сохранять только 80% ёмкости при 500 полных циклах зарядки.