Названа причина нештатного пуска американской ракеты Alpha

Нештатный пуск ракеты Alpha, состоявшийся в декабре 2023 году, произошел из-за сбоя в программном обеспечении (ПО). Причины неудачного старта носителя со ссылкой на компанию Firefly Aerospace называет SpaceNews.

© Wikimedia

Издание напоминает, что в ходе пуска, состоявшегося 22 декабря, верхняя ступень носителя не сработала должным образом, в результате чего полезная нагрузка — демонстрационный спутник корпорации Lockheed Martin — оказался на околоземной орбите с низким перигеем.

Проведенное компанией расследование показало, что ошибка в алгоритме не позволяла системе управления отправлять необходимые команды на запуск двигателей, отвечающих за ориентацию ступени в пространстве.

В Firefly Aerospace заявили, что работают над исправлением программной ошибки. В компании надеются возобновить пуски Alpha в ближайшие месяцы.