Лучшие файловые менеджеры для Android

Файловый менеджер Android нормально справляется со своими задачами, однако аналоги от сторонних разработчиков нередко предлагают гораздо больше функций. Портал howtogeek.com поделился списком отличных менеджеров для Android.

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Files by Google

Файловый менеджер Google предустановлен на многие Android-смартфоны и планшеты, поэтому есть вероятность, что вам даже не придется его загружать. Он был разработан для того, чтобы сделать поиск файлов более интуитивным для тех, кто не привык управлять данными на смартфоне. Приложение автоматически сортирует файлы по типам, а также предлагает кое-какие дополнительные функции. Например, сохранение данных в папки, защищенные паролем.

Material Files

Некоторые менеджеры файлов обладают чересчур сложными интерфейсами, но Material Files не страдает от этой проблемы. Монохромный дизайн приложения выглядит скромно, однако в плане функционала он отвечает всем необходимым требованиям. Кроме того, если вы часто подключаете смартфон к ноутбуку, Material Files превращается в стандартный рабочий стол. Вы также можете настроить FTP-сервер для обмена файлами между устройствами.

X-Plore File Manager

X-Plore можно назвать противоположностью Material Files. Его дизайн совсем не такой элегантный, однако во всем, что касается функций, это приложение даже более мощное. Например, оно позволяет массово переименовывать файлы внутри папок, а также поддерживает подключение по разным протоколам, включая SSH и DLNA.

Solid Explorer

Один из старейших файловых менеджеров для Android. Solid Explorer отличается крайне стильным дизайном, который отлично подает информацию через визуальные инструменты: это пригодится тем, кто не хочет бесконечно смотреть в строчки текста и таблицы. К тому же, Solid Explorer позволяет защищать доступ к определенным папкам по отпечатку пальца пользователя.

Total Commander

Total Commander — определенно не самая красивая опция, но это не значит, что приложение стоит обходить стороной. Оно понравится тем, кто предпочитает форме содержание: менеджер под завязку набит полезными функциями. А если вам все равно покажется мало, то инструментарий можно расширить за счет пользовательских плагинов.