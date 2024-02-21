Атаки VoltSchemer позволяют внедрить голосовые команды и перегреть смартфон

Исследователи разработали новый вектор атаки на мобильные устройства и назвали его «VoltSchemer». С помощью описанного метода можно внедрять голосовые команды для управления помощником на смартфоне и даже нагревать устройства до физического повреждения.

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Используя VoltSchemer, условный злоумышленник может раскалить находящийся рядом с беспроводной зарядкой девайс до температуры выше 280 °С.

В отчёте специалистов Университета Флориды и CertiK отмечается, что для реализации VoltSchemer используются электромагнитные помехи, с помощью которых можно управлять поведением зарядного устройства.

Для демонстрации состоятельности атаки эксперты провели тестирования (PDF) на девяти наиболее популярных беспроводных зарядок, доступных по всему миру. Результаты тестов показали, что такие устройства содержат аппаратные проблемы.

По словам исследователей, атакующие могут манипулировать напряжением, которое подаётся на вход зарядного устройства, и подстраивать колебания напряжения для создания сигнала помех.

В случае VoltSchemer злоумышленники могут задействовать сторонний девайс, при этом не потребуется физически модифицировать зарядку или заражать смартфон вредоносом.

Проблема в том, что действия атакующего могут мешать мобильному устройству обмениваться данными с зарядной станицей. Как известно, они оба используют микроконтролеры для управления процессом зарядки, но VoltSchemer может искажать передаваемые сигналы.

Вектор задействует уязвимости в аппаратной составляющей беспроводных зарядных устройств, а также в протоколах, управляющих их связью. В случае успешной атаки VoltSchemer может перегреть целевой смартфон, обойти стандарты безопасности Qi и внедрить голосовые команды для управления помощником.

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