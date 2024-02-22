В WhatsApp появились новые функции форматирования текста

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новые возможности для форматирования текста. Теперь в сообщениях можно структурировать, выделяя цитаты и используя другие виды форматирования текста, сообщает The Verge.

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К уже существующим способам выделения текста жирным (*Текст*), курсивом (_Текст_), зачеркнутым (Текст) и моноширинным шрифтом (```Текст```) появились новые выделения. Так, появилась возможность создавать списки с маркерами (- Текст) и нумерацией (1. Текст).

Кроме того, пользователи WhatsApp теперь могут выделить цитату (> Текст) и вставлять фрагменты кода, сохраняя форматирование (`Текст`).

Аналогичные методы форматирования текста существуют также и в Telegram. Однако в мессенджере Павла Дурова это реализовано гораздо проще — достаточно выделить нужный текст и во всплывающем меню выбрать тип форматирования.