Эксперт объяснил, что нужно незамедлительно сделать при потере смартфона

Уменьшить шанс на утечку данных и средств при потере телефона можно благодаря нескольким срочным действиям. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

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Так, по словам Шутова, сначала нужно заблокировать сим-карту. Также следует поступить с самим телефоном. Если смартфон на базе ОС Android, это можно сделать через Google-аккаунт. В случае с Iphone активировать режим пропажи можно через сервисы Apple, добавил эксперт.

Как заявил он, после этого следует проинформировать близких о том, что телефон украли — это позволит предостеречь их от контактирования с преступниками. По словам специалиста, аферисты могут направлять фейковые запросы о переводе средств.

Если смартфон потерян с банковской картой или стикером для оплаты, надо установить блокировку для средств оплаты, отметил Шутов. Также он рекомендует в таких случаях менять пароли в учетных записях и социальных сетях.

Кроме того, важно в случае кражи обращаться в полицию, заявил эксперт. Правоохранителям следует по возможности предоставить специальный уникальный код девайса — IMEI.