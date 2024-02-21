«Яндекс Музыка» представила новый алгоритм рекомендаций в «Моей волне»

Яндекс Музыка представила новый алгоритм рекомендаций в настройке «Незнакомое» в «Моей волне», сообщили в пресс-службе компании. Алгоритм специализируется на поиске незнакомых для слушателя исполнителей.

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Как пояснил главный по рекомендациям в Яндекс Музыке Александр Сафронов, обновленная настройка предназначена специально для активного поиска новых треков, смещая поток рекомендаций в сторону неизвестных исполнителей.

«Без дополнительных настроек «Моя волна» предлагает в подходящей пропорции как новые треки, так и те, которые пользователь уже слушал. Здесь есть место и открытиям, и любимым композициям», — отметил Александр Сафронов.

В компании подчеркнули, что благодаря обновлению пользователи добавляют в коллекцию на 20% больше новых треков неизвестных им ранее исполнителей, что расширяет их музыкальный кругозор.

Новая версия настройки получила отдельный ранжирующий алгоритм. Он обучен не только искать незнакомые слушателю треки, но и предлагать те, которые тот с большей вероятностью лайкнет.

Благодаря этому настройка «Незнакомое» чаще находит новые треки, которым пользователь поставит лайк и добавит в «Коллекцию» с первого прослушивания.

Это позволит артистам быстрее наращивать аудиторию на Яндекс Музыке и находить слушателей, которые не просто открыли их треки, но и добавили в коллекцию, считают в компании.