OnePlus представит смарт-часы Watch 2

Компания OnePlus снова предпринимает попытку в сфере умных часов с выпуском модели Watch 2. Как заявлено в объявлении, новые часы обладают батареей, которая может выдерживать до 100 часов автономной работы. Устройство будет доступно в черном и серебряном цветах. Компания обещает раскрыть больше деталей в рамках Mobile World Congress в воскресенье, 25 февраля.

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Часы выполнены из нержавеющей стали с часовым стеклом из сапфирового кристалла и предлагают «тщательный мониторинг здоровья». Заявление о 100-часовой батарее предполагает наличие так называемого «режима энергосбережения» или «Smart Mode».