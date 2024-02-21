Как уничтожат старые спутники Starlink и что будет, если этого не сделать

Спутники системы Starlink с самого начала своего развертывания беспокоят ученых как потенциальный космический мусор. Срок работы одного аппарата составляет около 5 лет и совсем недавно SpaceX заявила, что планирует свести с орбиты около 100 спутников первого поколения. Life.ru рассказал, как уничтожат старые устройства и что будет, если оставить их на орбите.

Аппараты Starlink в зависимости от поколения весят от 260 до 300 кг. Группировка развернута на высотах от 530 до 570 км. Спутники оснащены одним ионным двигателем, который работает по принципу эффекта Холла — частицы газа, аргона или криптона, разгоняются под действием электричества и создают реактивную тягу. На самом спутнике установлена автономная система маневрирования для уклонения от возможных столкновений, а дополнительно за ними наблюдает Минобороны США.

Ориентировочный срок службы двигателя с учетом запаса топлива составляет около 5 лет, а в лучшем случае — около 10 лет. 12 февраля SpaceX сообщила, что собирается ликвидировать около 100 спутников, которые запустили в космос еще в 2019 году. Для этого аппарату передадут сигнал о снижении до тех пор, пока он не войдет в плотные слои атмосферы. Там устройство сгорит полностью — до Земли не долетит ни одной детали.

Крайне важно не упустить момент, пока спутник еще управляем. В противном случае его не выйдет спустить с орбиты, а бесконтрольно летающий аппарат превратится в опасный космический мусор. Постепенно он будет снижаться под действием гравитации Земли и разреженной атмосферы, создавая угрозу для других устройств и Международной космической станции (МКС).

Отметим, что уничтожить его в космосе не получится. Например, в 2007 году Китай в рамках испытания противоспутниковой ракеты намеренно уничтожил метеоспутник «Фэнъюнь-1С», который находился на высоте 865 км. Спустя пять лет лишь 6% его фрагментов сгорели в атмосфере — остальные продолжают хаотичное движение по орбите.