Как уничтожат старые спутники Starlink и что будет, если этого не сделать
Спутники системы Starlink с самого начала своего развертывания беспокоят ученых как потенциальный космический мусор. Срок работы одного аппарата составляет около 5 лет и совсем недавно SpaceX заявила, что планирует свести с орбиты около 100 спутников первого поколения. Life.ru рассказал, как уничтожат старые устройства и что будет, если оставить их на орбите.
Аппараты Starlink в зависимости от поколения весят от 260 до 300 кг. Группировка развернута на высотах от 530 до 570 км. Спутники оснащены одним ионным двигателем, который работает по принципу эффекта Холла — частицы газа, аргона или криптона, разгоняются под действием электричества и создают реактивную тягу. На самом спутнике установлена автономная система маневрирования для уклонения от возможных столкновений, а дополнительно за ними наблюдает Минобороны США.
Ориентировочный срок службы двигателя с учетом запаса топлива составляет около 5 лет, а в лучшем случае — около 10 лет. 12 февраля SpaceX сообщила, что собирается ликвидировать около 100 спутников, которые запустили в космос еще в 2019 году. Для этого аппарату передадут сигнал о снижении до тех пор, пока он не войдет в плотные слои атмосферы. Там устройство сгорит полностью — до Земли не долетит ни одной детали.
Крайне важно не упустить момент, пока спутник еще управляем. В противном случае его не выйдет спустить с орбиты, а бесконтрольно летающий аппарат превратится в опасный космический мусор. Постепенно он будет снижаться под действием гравитации Земли и разреженной атмосферы, создавая угрозу для других устройств и Международной космической станции (МКС).
Отметим, что уничтожить его в космосе не получится. Например, в 2007 году Китай в рамках испытания противоспутниковой ракеты намеренно уничтожил метеоспутник «Фэнъюнь-1С», который находился на высоте 865 км. Спустя пять лет лишь 6% его фрагментов сгорели в атмосфере — остальные продолжают хаотичное движение по орбите.
Из этого можно сделать вывод, что если SpaceX не будет вовремя сжигать спутники в атмосфере, то отработавшие устройства системы Starlink будут летать на орбите месяцами, если не годами. Со временем они все равно опустятся до уровня МКС, таким образом создав для нее огромную проблему. Учитывая, что уже сейчас баллистикам приходится регулярно уводить станцию от мусора, подобная ситуация выглядит немыслимой.