Airbus потеряла €600 млн из-за проблем с космическими программами

Airbus сообщила о дополнительных затратах в размере €600 миллионов в 2023 году из-за трудностей с космическими программами. Эти расходы оказались на 200 миллионов выше, чем ранее сообщалось. Представители компании не раскрывают конкретные причины проблем, но отмечают, что это связано с пересмотром графиков, более точными оценками затрат и переоценкой коммерческих рисков.