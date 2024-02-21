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Airbus понесла убытки в €600 млн из-за проблем с космическими программами

Airbus сообщила о дополнительных затратах в размере €600 миллионов в 2023 году из-за трудностей с космическими программами. Эти расходы оказались на 200 миллионов выше, чем ранее сообщалось. Представители компании не раскрывают конкретные причины проблем, но отмечают, что это связано с пересмотром графиков, более точными оценками затрат и переоценкой коммерческих рисков.

Airbus потеряла €600 млн из-за проблем с космическими программами
© Ferra.ru

Гийом Фори, генеральный директор Airbus, отметил, что 2023 год стал непростым, и объяснил затраты «слишком оптимистичными предположениями» относительно долгосрочных программ. Он подтвердил, что среди программ, ставших причиной убытков, есть OneSat — новая линейка геостационарных коммуникационных спутников. Однако конкретные суммы, связанные с OneSat, не раскрываются.

Airbus также изучает вопрос о замене двух спутников высокого разрешения Pléiades Neo, потерянных в результате аварии ракеты Vega-C в декабре 2022 года. Компания рассматривает возможность частичной или полной замены.

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Гийом Фори
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