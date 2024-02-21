МТС разработала новую языковую модель, рассчитанную на применение в корпоративном секторе. Кроме выжимок из документов и телефонных разговоров, она сможет работать с продуктами для фото, видео и для генерации кода. Об этом сообщает «Коммерсант».

В МТС уточнили, что MTS AI Chat пока поддерживает только текстовые запросы, но в компании работают над «отдельным продуктом, который сможет распознавать как видео, так и изображения». Среди сценариев, в которых может использоваться разработка, — составление должностных инструкций, извлечение информации из документов, составление выжимок телефонных разговоров.

В настоящее время корпоративный сектор широко использует ИИ-разработки «Яндекса» и «Сбера». По словам экспертов, конкурентоспособность разработки МТС будет зависеть от того, насколько разработчик предугадал конкретные потребности заказчиков и будет ли помогать им преодолевать барьеры к внедрению.