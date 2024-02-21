Samsung Galaxy A55 засветился на официальном сайте компании раньше анонса

Ранее, чем ожидалось, на официальном сайте Samsung в Португалии появилась страница поддержки для модели Galaxy A55.

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Утечка подтвердила существование европейской версии устройства с номером SM-A556B и доступностью вариантов хранения данных 128 ГБ и 256 ГБ.

Что интересно, не так давно известный зарубежный инсайдер evleaks опубликовал рендеры Galaxy A55.

Устройство будет иметь металлическую рамку и экран Infinity-O с отверстием посередине. Оно также сохраняет дизайн с кнопками, аналогичными Galaxy A25 и A15, и имеет размеры 161.1 x 77.3 / 77.9 x 8.2 мм.

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Ожидается, что новинка будет доступна в трех цветах: Awesome Iceblue, Awesome Lilac и Awesome Navy. Согласно результатам тестов Geekbench 6, A55 будет оснащен процессором Exynos 1480 с 4 ядрами Cortex-A78 (2.75 ГГц) и 4 ядрами Cortex-A55 (2.05 ГГц), а также графическим ускорителем Xclipse 530 на базе архитектуры AMD RDNA2.

По другим утечкам, ожидается, что устройство получит 6.5-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, а также камеры для широкоугольной съемки, макросъемки и селфи на 32 Мп.