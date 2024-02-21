ИИ научился создавать звуковой фон по текстовым подсказкам

"Мы использовали текстовые подсказки, такие как "грохот волн", "звон металла", "чириканье птиц" и "двигатель гоночного автомобиля", для создания звука, который мы наложили на некоторые из наших любимых клипов из анонса OpenAI Sora", — отметили в ElevenLabs.