ИИ научился предсказывать симпатию на первом свидании

Американские ученые из Университета Цинциннати разработали алгоритм на базе искусственного интеллекта (ИИ), который определяет эмоции человека при разговоре с собеседником с помощью анализа таких показателей, как частота сердечных сокращений, дыхание и потоотделение. Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Transactions on Affective Computing (IEEE TAC).

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В своей работе авторы хотели лучше понять феномен физиологической синхронии, при котором у людей во время коммуникации или совместной деятельности синхронизируется частота дыхания и пульс. Считается, что это явление сигнализирует о симпатии к другому человеку.

В эксперименте задействовали 36 человек, разбитых на 18 пар. В ходе тестов участники общались друг с другом в соответствии с различными сценариями бесед, созданных таким образом, чтобы вызвать разные эмоциональные реакции. Во время разговоров ученые фиксировали биологические показатели добровольцев.

На основе собранных данных ученые создали алгоритм для классификации типа разговора по физиологическим показателям. Нейросеть смогла определять эмоции людей в различных сценариях с точностью 75%.